İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
Dünya

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Fransa'da tartışma ve protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
ABONE OL

Söz konusu yasa, Anayasa Konseyinin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından Macron tarafından da imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak.

Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı.

Yerel basın, Macron'un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.

- KONSEYİN KARARI ÜLKE SOKAKLARINDA ÖFKEYE YOL AÇMIŞTI

Öte yandan dün sendikalar Macron'un salı günü Elysee Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti.

Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağmış; Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere, ülke genelinde sokağa inmişti.

Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş, kamu mallarını tahrip etmişti. Nantes'da reform kaşıtları valiliğe cam şişeler fırlatmıştı. Rennes sokakları karışmış, polis göstericilerin ateşe verdiği karakoldaki yangını TOMA'yla söndürmüştü.

- SÜREÇ

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey dün, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.