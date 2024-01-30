Fransa'da traktörlerle yolları kapayan çiftçiler eylemlerini sürdürüyor

Le Monde'un haberine göre, Paris'in giriş-çıkışındaki güzergahlarda traktörleri ile yolları kapatan çiftçiler, hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

Ülkede dün erken saatlerde başlayan eylemler, gece boyu sürdü ve çok sayıda çiftçi soğuk havaya rağmen geceyi traktöründe geçirdi.

Traktörlerinin yanında bekleyişlerini sürdüren çiftçilerin yol kenarlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Başkente ana ulaşım noktalarından A1, A5a, A6 otoyolları Paris yönünde, A4, A10, A13 otoyolları ise çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, A15, A16, A20 otoyolları ile 184 yolunun bazı noktalarında ulaşım aksadı.

Polis kaynakları, ülke genelinde 5 binden fazla tarım makinesi ile 10 bine yakın çiftçinin eyleme katıldığını bildirdi.

"BÜTÜN YOLLAR PARİS'E ÇIKAR"

Çiftçilerin "Paris'i kuşatma" eylemlerinin odağında bulunan başkentin en büyük pazarı Rungis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çiftçilerin pazara girme girişimlerini engelledi.

France Bleu'nün haberine göre, dün Lot-et-Garonne, Marmande, Agen ve La Reole'den traktörleri ile Rungis Pazarı'nı kuşatmak için yola çıkan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde A20 otoyolunun Limoges'e yakın bir noktasında jandarma tarafından durduruldu.

O bölgedeki çiftçileri organize eden La Coordination Rurale Sendikası, X sosyal medya hesabından jandarma tarafından traktörlerin ilerleyişinin engellendiği bir paylaşımda bulundu.

Güvenlik önlemlerinin kendilerini durdurmayacağını bildiren sendika, traktörlerin otoyoldan çıkarak yan yollara saptığı anlara ilişkin de bir görüntü paylaşarak, "Tüm yollar Paris'e çıkar." mesajı verdi.

ÇİFTÇİ SENDİKASINDAN "HÜKÜMETLE MÜZAKERELERE DEVAM EDİYORUZ" AÇIKLAMASI

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, dün akşam saatlerinde Başbakan Gabriel Attal ile yaptığı görüşmeye ilişkin Europe 1 kanalına değerlendirmede bulundu.

Başbakan Attal'ın krize yönelik önlemler almada "gönüllü" göründüğünü ifade eden Rousseau, eylemlerin hükümet üzerinde istenen baskıyı oluşturması için çiftçilerin şiddet ve aşırılıktan uzak durmalarını istedi.

Rousseau, çiftçilerin "eve dönmesinin" hükümetin atacağı somut adımlara bağlı olduğunu ve müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.