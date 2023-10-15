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Dünya

Fransa'dan İsrail zulmüne destek gibi karar! Yayın durduruldu

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, 'Fransa baskısı' nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 07:50 - Güncelleme:
Fransa'dan İsrail zulmüne destek gibi karar! Yayın durduruldu
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El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, "Gazze halkına yönelik katliamlar işlenirken Fransız uydu şirketi Eutelsat, kanalın uydu sinyalinin engellenmesi ve yayından kaldırılması kararı aldı." denildi.

Şirketin Fransız hükümetinin baskısına yanıt vererek İsrail işgal hükümetine boyun eğdiği kaydedilen açıklamada, bunun ifade özgürlüğü ile mazlum halkların sesini dünyaya duyurma hakkını teminat altına alan uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezinin yayımladığı Hamas'ın açıklamasında ise kanalın yayınının "gerekçesiz" durdurulması en sert ifadelerle kınandı.

Açıklamada, "Bu karar, halkımızın sergilediği kahramanlık ve metanet imajını ortadan kaldıramayacaktır. İlgili uluslararası kurumları, Fransız yayın şirketine bu haksız ve taraflı karardan vazgeçmesi için baskı yapmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Fransa tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, 2006 yılında kurulan, Hamas'a ait bir yayın kuruluşu.

  • El-Aksa TV
  • Fransa Baskısı
  • Eutelsat Uydu

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