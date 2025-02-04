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Dünya

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması başladı

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirdi.

AA4 Şubat 2025 Salı 17:58 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması başladı
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Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, halihazırda Filistinlilerin barınması ve yeniden imarla ilgilendiklerini kaydetti.

"Ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını" ifade eden Kanu, İsrail'in anlaşmanın insani yönüne ilişkin protokolü engellemek ve uygulanmasına engel olmak ve geciktirmek için çalıştığını vurguladı.

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Barınma ve yardımın Filistin halkı için acil bir insani sorun olduğuna dikkati çeken Kanu, "Halkımızın, işgal güçleri tarafından bunun geciktirilmesine ve engellenmesine tahammülü yoktur. Bu devasa yıkımın ardından hastanelerin kurulması, yolların ve su kuyularının yeniden imarı Gazze'yi yeniden hayata döndürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİNLİLERİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR"

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Kanu, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin kendini savunma hakkı vardır, Batı Şeria'da artan saldırganlığa karşı Tubas'ın doğusundaki Teyasir kontrol noktasındaki operasyon gerçekleşmiştir. İşgal güçlerinin hesaba çekilmekten uzak olması ve uluslararası suskunluk, İsrail'e Gazze'den sonra da bir katliam savaşı yapmaya cesaret veriyor."

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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri, haklarından mahrum etme çabalarının boşa çıkacağını dile getiren Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Gazze'de başarısız olan İsrail'in Batı Şeria'da da kesinlikle başarılı olamayacağını belirterek, "Savaş, irade savaşıdır" ifadesini kullandı.

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