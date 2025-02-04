Türkiye-Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi: Filistin halkının kendi toprakları dışına gönderilmesi reddedildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından "Türkiye-Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi" açıklandı.

Ortak bildiride, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rolünü baltalayan kararlarından geri dönmesi gereği vurgulandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecileri desteklemek için vazgeçilmezliğini koruyan UNRWA'nın rolünün muhafaza edilmesinin gerekliliğinin altını çizilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının, dayanıklılığına, topraklarına, meşru haklarına ve vatanlarına olan bağlılıklarına verdikleri güçlü desteğin altını çizmişlerdir. Her iki ülke, yerleşim faaliyetleri ve toprak ilhakı ya da Filistin halkının Filistin toprakları dışındaki diğer ülkelere gönderilmesi, yerlerinden edilmesi veya transfer edilmelerinin teşvik edilmesi yoluyla kısa veya uzun vadeli amaçlar için Filistin halkının devredilemez haklarına yönelik herhangi bir ihlali, bu tür eylemlerin istikrarı tehdit etmesi, bölgedeki çatışmayı daha da genişletme riski taşıması ve halklar arasında barış ve bir arada yaşama fırsatlarını baltalaması nedeniyle reddettiklerini yinelemişlerdir."

Bildiride, Filistin ve İsrail arasında uluslararası hukuk, BM kararları ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması ve özellikle de 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin bütünleştirilmesi yoluyla Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik taahhütlerin yinelendiği belirtildi.