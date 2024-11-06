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Dünya

Harris, Trump'ı arayarak seçim zaferi nedeniyle tebrik etti

ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik ettiği ve mağlubiyetini kabul ettiği bildirildi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Harris, Trump'ı arayarak seçim zaferi nedeniyle tebrik etti
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Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi, görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

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Böylece seçim mağlubiyetini resmen kabul eden Harris'in bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) seçim sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

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Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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