'Hıyarcıklı veba testi pozitif çıktı!' Kovid-19'un vurduğu ABD'yi korkutan açıklama!

Dünya yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, ilk olarak Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden gelen 'hıyarcıklı veba vakası' haberi, endişeye neden oldu.
Moğolistan'da dağ sıçanı yediği belirtilen 15 yaşındaki bir genç hıyarcıklı vebadan ölürken, bir haberde ABD'den geldi.
ABD'nin Colorado eyaleti yerel sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir sincabın 'hıyarcıklı veba testi' pozitif çıktı.
Açıklama, Kovid-19 vakaları 3,3 milyonu geçen ülkede, adeta korku dalgasına neden oldu.
SOSYAL MEDYADA İNFİAL...
Sosyal medyada hızla yayılan açıklama, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 'yeni bir felaket' olarak endişe ve korkuyla yorumlandı.
Daha soğukkanlı kullanıcılar, bir zamanlar yüzde 95 gibi korkunç bir ölüm oranına sahip olan bubonik vebanın, günümüzde mükemmel bir şekilde tedavi edilebileceğine dikkat çekti.
Koronavirüs salgınının bir oyun olduğunu düşünen bazıları ise, Kovid-19 salgını yavaşladığı için, ortaya böyle bir şey atıldığını ileri sürdü. Ancak bazıları da Kovid-19'un ülkede 140 binden fazla insanın canına mal olduğunu hatırlatarak iddiaların yersiz olduğunu savundu.
Eski haliyle bu hastalığın bir kürsel salgına neden olabileceği düşünülmezken, yeni bir formunun ortaya çıkması işleri değiştirebilir.ç
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