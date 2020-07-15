'Hıyarcıklı veba testi pozitif çıktı!' Kovid-19'un vurduğu ABD'yi korkutan açıklama!

star.com.tr 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:22 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:25

Dünya yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, ilk olarak Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden gelen 'hıyarcıklı veba vakası' haberi, endişeye neden oldu.

Moğolistan'da dağ sıçanı yediği belirtilen 15 yaşındaki bir genç hıyarcıklı vebadan ölürken, bir haberde ABD'den geldi.

ABD'nin Colorado eyaleti yerel sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir sincabın 'hıyarcıklı veba testi' pozitif çıktı.

Açıklama, Kovid-19 vakaları 3,3 milyonu geçen ülkede, adeta korku dalgasına neden oldu.

Kovid-19'la mücadele sürerken hıyarcıklı veba can aldı! 'Birkaç gün önce yemiş' Jefferson County Halk Sağlığı (JCPH) organı tarafından yapılan açıklamada, sincabın bu yıl ilçedeki ilk veba vakası olduğu belirtilirken, 'Veba, Yersinia pestis bakterilerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır ve uygun önlemler alınmazsa insanlar ve evcil hayvanlara bulaşabilir.' ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL...

Sosyal medyada hızla yayılan açıklama, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 'yeni bir felaket' olarak endişe ve korkuyla yorumlandı.

Daha soğukkanlı kullanıcılar, bir zamanlar yüzde 95 gibi korkunç bir ölüm oranına sahip olan bubonik vebanın, günümüzde mükemmel bir şekilde tedavi edilebileceğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının bir oyun olduğunu düşünen bazıları ise, Kovid-19 salgını yavaşladığı için, ortaya böyle bir şey atıldığını ileri sürdü. Ancak bazıları da Kovid-19'un ülkede 140 binden fazla insanın canına mal olduğunu hatırlatarak iddiaların yersiz olduğunu savundu.

'Bubonik veba' alarmı! İki vaka tespit edildikten sonra harekete geçildi Tarih boyunca en korkunç salgınların başında gelen hastalık, dünya nüfusunun en az üç kez azalmasına neden oldu. Halen, her yıl dünya çapında 1000 - 2000 arasında veba vakası kayıtlara geçiyor. Bu vakaların çoğu ise, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden...

Eski haliyle bu hastalığın bir kürsel salgına neden olabileceği düşünülmezken, yeni bir formunun ortaya çıkması işleri değiştirebilir.ç

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