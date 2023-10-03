İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,542
  • EURO
    28,8833
  • ALTIN
    1617.42
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İddia: Hindistan, Kanada'dan 41 diplomatını geri çekmesini istedi
Dünya

İddia: Hindistan, Kanada'dan 41 diplomatını geri çekmesini istedi

Hindistan'ın, Kanada'dan, ülkede bulunan 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

AA3 Ekim 2023 Salı 18:41 - Güncelleme:
İddia: Hindistan, Kanada'dan 41 diplomatını geri çekmesini istedi
ABONE OL

Güvenlik sebebiyle adını vermek istemeyen bir yetkili, Hindistan'ın Kanada'dan taleplerine ilişkin konuştu.

Yetkili, söz konusu talebin, Hindistan'da bulunan 62 Kanadalı diplomattan 41'inin geri çekilmesini içerdiğini aktardı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, konuya ilişkin henüz açıklama yapmazken, Kanada Başbakanı Justin Tredau, gazetecilere verdiği demeçte iddialarla ilgili yorum yapmadı ancak "gerginliği artırma peşinde olmadıklarını" söyledi.

NİJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ VE TRUDEAU'NUN İDDİALARI

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

HALİSTAN KURTULUŞ GÜCÜ

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemesi ve Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.