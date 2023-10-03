İddia: Hindistan, Kanada'dan 41 diplomatını geri çekmesini istedi

Güvenlik sebebiyle adını vermek istemeyen bir yetkili, Hindistan'ın Kanada'dan taleplerine ilişkin konuştu.

Yetkili, söz konusu talebin, Hindistan'da bulunan 62 Kanadalı diplomattan 41'inin geri çekilmesini içerdiğini aktardı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, konuya ilişkin henüz açıklama yapmazken, Kanada Başbakanı Justin Tredau, gazetecilere verdiği demeçte iddialarla ilgili yorum yapmadı ancak "gerginliği artırma peşinde olmadıklarını" söyledi.

NİJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ VE TRUDEAU'NUN İDDİALARI



Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

HALİSTAN KURTULUŞ GÜCÜ



"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemesi ve Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.