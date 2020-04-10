İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

AA 10 Nisan 2020 Cuma 00:45 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 00:47

Raab, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bu korkunç saldırıların, Esed rejiminin kendi halkına karşı sürekli kimyasal silah kullanma politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Raab, KSYÖ'ye "kapsamlı" çalışması için teşekkür etti.

Esed'in kirli katliam raporu! Kimyasal bombalarla vurmuştu "İngiltere'nin Esed'in kimyasal silah kullanımının irdelenmesi ve sorumlulara hesap sorulmasını sağlamak için ortaklarıyla yorulmadan çalışmaya devam edeceğini" belirten Raab, "Kimyasal silahların kullanımı uluslararası bir suçtur ve asla meşru gösterilemez." ifadesini kullandı.

KSYÖ RAPORU



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çarşamba günü Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu vurgulandı.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıdan ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği aktarılan raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabileceğine işaret edildi.