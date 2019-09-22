Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırı düzenlendi
Irak'ın batısında, Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
- AA
Irak basınında yer alan habere göre, Enbar vilayetinin batısındaki Rutba bölgesinde Haşdi Şabi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybı olmadığı belirtildi.
Daha önce de Irak'ın çeşitli yerlerinde Şii milis gücünün askeri karargah ve silah depolarına hava saldırıları düzenlenmişti.
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