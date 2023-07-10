İran: ABD, kaçak akaryakıt yüklü tankere müdahalemizi engellemeye çalıştı

İran'ın yeri resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, 6 Temmuz'da gerçekleşen olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Zirahi, donanmanın Basra Körfezi'nde bir milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu söyledi.

Devrim Muhafızlarının petrol tankerini durdurmak için harekete geçtiğini belirten Zirahi, ABD donanmasının "yasa dışı ve profesyonel olmayan" bir şekilde buna engel olmaya çalıştığını kaydetti.

İranlı yetkili, ABD donanmasının bu girişiminin engellendiğini ifade ederek, uyarıların ardından tankerin yasal işlemler için İran'ın Buşehr Limanı'na yönlendirildiğini belirtti.

Söz konusu olayın 6 Temmuz'da gerçekleştiğini aktaran Zirahi, tankerin ABD donanmasından destek istediğini, ABD'nin bölgeye iki savaş uçağı, bir keşif uçağı, iki helikopter ve bir insansız hava aracının yanı sıra devriye gemileri gönderdiğini söyledi.

ABD ise 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Basra Körfezi'nde kaçakçılık faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen bir gemiye el koyduğunu ve kendilerinin olaya müdahale etmediğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Temmuz'da Basra Körfezi'nde 900 ton kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye mahkeme kararıyla el koyduğunu, 12 kişilik mürettebatın da gözaltına alındığını açıklamıştı.