Star.com.tr 03 Haziran 2021 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 23:41

Suriye'nin Humus kentinin doğusundaki el-Tiyas kasabasında rejimin Ulusal Savunma Milisleri ile İran destekli Hizbullah milisleri arasında yaşanan silahlı çatışmada siviller hayatını kaybetti.

Esed'e bağlı milislerin, İran destekli Şii Hizbullah milislerinin buğday yüklü beş kamyonuna el-Tiyas'da el koymasının ardından çıkan çatışmada bölgede tarlalarını eken siviller öldü.

Komşuda ortalık bir kez daha karıştı! Hükümet binalarını ele geçirdiler Kamyonlarına el konulan Şii milislerin Esed rejimine ait karargahı basması ile çatışmanın şiddetinin büyüdüğü ve İran Devrim Muhafızları'nın arabulucu rolü oynayarak gerginliği düşürdüğü iddia edildi.

İki tarafında uzlaşmaktan yana olmadığını belirten yerel kaynaklar gerginliğin sürdüğünü ve yeni çatışmaların yaşanabileceğini belirtti.

Esed ve İran resmi kanalları konu hakkında açıklama yapmazken kaç tane milisin öldüğü bilinmiyor.

İran'a bağlı milisler ile Rusya'nın finanse ettiği Esed'e bağlı milisler arasında stratejik alanları kontrol etmek için zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Star.com.tr