İran henüz uranyum stok limitini aşmadı

Wall Street Journal'ın İran'ın nükleer programını gözlemleyen Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Tahran, nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum stok miktarını aşacağını duyurmasına rağmen henüz bu seviyeye ulaşmadı.

İran'ın henüz anlaşmayı ihlal edecek seviyede uranyum zenginleştirmediği ve anlaşmanın korunması için Avrupa ülkelerine daha fazla zaman tanıdığı belirtildi.

Tahran yönetiminin, 300 kilogram uranyum stok sınırını hafta sonunda aşacak kapasiteye ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

- INSTEX YARIN FAALİYETE BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Avrupa ülkelerinin İran'la ticareti sürdürmek için kurulan özel ödeme mekanizmasının (INSTEX) faaliyete başlayabilmesi için çabalarını artırdığı belirtildi.

Anlaşmanın Avrupalı tarafları Fransa, İngiltere ve Almanya'nın, INSTEX kullanılarak ilk ticari işlemin yapılabilmesi için mekanizmaya yarına kadar birkaç milyon avroluk kredi sağlayacağı kaydedildi.

- ABD'NİN BASKILARINA RAĞMEN İRAN VE AB ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANA

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra anlaşmaya taraf Avrupa Bireliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini de olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için ocak ayında INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, ancak geçen uzun süreye rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.

- TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün yaptığı açıklamada, 300 kilogram uranyum stok limitini 27 Haziran itibarıyla aşacaklarını duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları ve İranlı yetkililer yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelerek nükleer anlaşmayı ele alacak.