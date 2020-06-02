İran Sağlık Bakanı'ndan ''Salgın henüz kontrol altına alınmadı'' açıklaması

AA 02 Haziran 2020 Salı 20:13 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 20:13

Nemeki, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ülkedeki Kovid-19 vakalarının son günlerde yeniden artışa geçmesi üzerine halka bir dizi uyarılarda bulundu.

Kovid-19'un ülkede halen etkin olduğunu söyleyen Nemeki, "Halkımız mevcut şartları normal zannetmemelidir. Bu hususu defalarca kez dile getirdik. Koronavirüs sıcaklarla kontrol altına alınmadı. Salgın durulma yoluna girmedi." ifadelerini kullandı.

İran halkından sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını ve mevcut şartları normal görüp rahat hareket etmemelerini isteyen Nemeki, neredeyse 100 gündür 24 saat koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini anlattı.

Ülke genelinde Kovid-19 önlemleri kapsamında alışveriş merkezleri, kapalı çarşı alanları, restoranlar, kafeler, kuaförler ve diğer işletmelere getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırılmış ve şehirler arası seyahat de serbest hale getirilmişti.

İran'da 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla mayıs sonuna doğru 2 binlerin üzerine çıkarken, bugün yeni vaka sayısı 3 bin 117 olarak kaydedildi. Ülkede daha önce 50'nin altına inen günlük vefat sayısı da dün 81'e çıktı.

Ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.