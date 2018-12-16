İran'da işsizlik protestoları devam ediyor
İran’ın Kirman eyaletinde halk, bölgede bulunan Serçeşme Bakır İşletmesi'nde yerli istihdama yer verilmemesi gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterilerini sürdürüyor.
- AA
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı gösterilerde halk, Serçeşme Bakır İşletmesi'nde yerli istihdama önem verilmesi ve mevcut işe alım politikasının değiştirilmesi talebinde bulunuyor.
Protesto gösterilerine katılanlardan bazıları, bakır işletmesinin meydana getirdiği hava kirliliğinden yakınarak, işletmenin ortaya çıkardığı olumsuz koşullara kendilerini maruz kaldığını ancak işletmeden istihdam alanında faydalanamadıklarını dile getiriyor.
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