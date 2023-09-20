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Dünya

İran'da yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı devlet kurumları tatil edildi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
İran'da yaşanan kum fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde bazı devlet kurumları tatil edildi." dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 800 metreye, Zehek'te 500 metreye kadar düştüğünü söyledi.

İranlı yetkili, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere, zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

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