İran'dan Rusya ile işbirliği mesajı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'a resmi ziyarete bulunan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti.

Tahran ile Moskova arasındaki ekonomik ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkat çeken Reisi, iki ülkenin ticaret, enerji ve transit taşımacılık alanında işbirliğini ilerletebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

İran ile Rusya arasında yapılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını takip ettiklerini aktaran Reisi, iki tarafın kapasitelerinin birbirini tamamlayabileceğini ve bunun iki ülkenin çıkarlarını güvence altına almanın yanı sıra bölgesel faydalar da sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de ülkesinin İran ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda aynı yaklaşım ve görüşe sahip olduğunu bildirdi.