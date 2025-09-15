İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2924
  • EURO
    48,6124
  • ALTIN
    4865.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İslam İttifakı dile getirildi... Komşudan bölgesel istikrar için kritik çağrı
Dünya

İslam İttifakı dile getirildi... Komşudan bölgesel istikrar için kritik çağrı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Doha'da düzenlenen İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, soykırımcı İsrail'in saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak niteledi. Bölgesel güvenlik ve ekonomik sorunlara karşı geniş kapsamlı bir “İslam ittifakı” çağrısında bulundu.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
İslam İttifakı dile getirildi... Komşudan bölgesel istikrar için kritik çağrı
ABONE OL

Sudani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Katar'a yönelik İsrail saldırısının uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki diplomatik çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirten Sudani, "Bu saldırı, barışçıl çözümlerin önünü bilerek kapatıyor." dedi.

Sudani, herhangi bir Arap veya İslam ülkesine yönelik saldırının ortak güvenliğe tehdit olduğunu ve bunun koordineli diplomatik ve caydırıcı önlemlerle engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, güvenlik ve ekonomik zorluklara karşı da geniş kapsamlı bir "İslam ittifakı"nın kurulması çağrısında bulundu.

Filistin halkının meşru haklarını garanti edecek siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu ifade eden Sudani, bölgesel istikrara yönelik her tehdide karşı ortak caydırıcılık mekanizmalarının etkinleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Sudani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sınırların güç yoluyla değiştirilmesinden bahsediyor ve bu da daha büyük istikrarsızlığa yol açacak. Gazze'deki aç bırakma ve kitlesel yıkım politikaları şiddet ve kaosu derinleştiriyor. Uluslararası sistemin bu saldırılar karşısında sessiz kalması ciddi bir çöküşe yol açacak."

Peş peşe kritik temaslarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze" diplomasisi

Kral Abdullah'tan somut adım vurgusu: Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalı

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.