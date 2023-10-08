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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'de camiyi bombaladı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir camiyi bombaladı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 00:01 - Güncelleme:
İsrail savaş uçakları Gazze'de camiyi bombaladı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni hedef aldı.

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken, sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı.

Konuyla ilgili Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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