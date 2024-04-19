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Dünya

İsrail'in İran misillemesiyle ilgili dikkat çeken iddia! Saldırıda F-35 detayı

İsrail basınına göre, İran'a saldırı, uçaktan atılan roketlerle gerçekleştirildi. Öte yandan İsrail'in Orta Doğu'da radarlara yakalanmadan İran'a ulaşabilen F-35 uçağına sahip bölgedeki tek ülke konumunda olmasına dikkat çekildi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 13:15 - Güncelleme:
İsrail'in İran misillemesiyle ilgili dikkat çeken iddia! Saldırıda F-35 detayı
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İsrail basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusuna yönelik gerçekleştirilen saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığını iddia etti.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin, kaynağını açıklamadığı haberinde "Cuma sabahı erken saatlerde İsrail'e ait bir uçağın İran'ın merkezindeki İsfahan'da yer alan İran Hava Kuvvetleri Üssü'nü vuran roketler ateşlediği" kaydedildi.

İsrail uçağından saldırı yapıldığı bilgisinin, saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ilk raporlarla çeliştiğine işaret edildi.

İsrail, Orta Doğu'da radarlara yakalanmadan İran'a ulaşabilen F-35 uçağına sahip bölgedeki tek ülke konumunda.

Öte yandan, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İşte ilk görüntüler

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