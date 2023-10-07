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Dünya

İtalya'da işçiler ''asgari ücret'' talebiyle yürüdü

İtalya'da işçiler, ülkenin önde gelen işçi sendikası Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) organizasyonuyla başta asgari ücret olmak üzere taleplerini hükümete duyurmak için yürüdü.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
İtalya'da işçiler ''asgari ücret'' talebiyle yürüdü
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Roma'da on binlerce kişinin katılımıyla yapılan iki büyük yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından San Giovanni'deki büyük mitingle sona erdi.

Büyük mitingde konuşan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bir ülkenin zenginliğini üretenlerin çalışanlar olduğunu, bu nedenle çalışanların ürettiği zenginliğin yine çalışanlara dönmesi gerektiğini söyledi.

Landini, ülkede halihazırda bir asgari ücret uygulamasının olmadığına işaret ederek, "Bir asgari ücret getirmenin zamanı geldi. Saatte 5-6 avroluk ücret, açlık ücretidir. Bu kabul edilemez." dedi.

Ülkede son dönemde artan işçi ölümlerine tepki gösteren Landini, "Ayda 80 ölüm katliam gibi bir şey." diye konuştu.

Bu arada, işçi sendikalarının yürüyüşünde, bölücü terör örgütü yandaşlarının da flamalarıyla yer alması dikkati çekti.

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