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Dünya

Japonya, karbon emisyonlarının azaltılması konusunda Asya'da öncü olmak istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 'karbondan arındırılmış Asya hedefine ulaşmaya' yönelik çabalara liderlik etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Japonya, karbon emisyonlarının azaltılması konusunda Asya'da öncü olmak istiyor
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Japonya'nın ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen "Asya Sıfır Emisyon Topluluğu" (AZEC) zirvesinde, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesi kapsamında karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin projeler ele alındı.

Başbakan Kişida, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin gelecek odaklı çabalarına değindi.

"Sıfır karbon hedefi ortak bir zorluk." diyen Kişida, Asya'nın karbondan arındırılması için 4 katrilyon yenlik (28 trilyon dolar) finansman gerektiği tahminini paylaştı.

Kişida, ülkesinin, kıtaya yatırım çekebilecek "karbondan arındırma pazarı" oluşturulması ve "karbondan arındırılmış Asya hedefine ulaşılması" çabalarına liderlik edeceğini söyledi.

- EKONOMİK BÜYÜME VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

Akabinde yapılan ortak açıklamaya göre zirvede, "her ülkenin koşullarına uygun çeşitli ve pratik yollarla karbondan arınması hedefinin sürdürülmesi" konusunda mutabık kalındı.

Katılımcı ülkeler zirvede, karbon emisyonlarının azaltılması, ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbirliklerini teyit etti.

ASEAN üyelerinden Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei ile Avustralya'nın katıldığı zirveye, ASEAN üyesi olmasına rağmen, Şubat 2021'den bu yana askeri rejim altındaki Myanmar davet edilmedi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

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