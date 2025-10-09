İSTANBUL 17°C / 13°C
Dünya

Kalıcı ateşkes başladı... Hamas: Refah kapısı çift taraflı olarak açılacak

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, 'Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor' açıklamasında bulundu. 250 Filistinli ve savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ile İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı belirtildi.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
Kalıcı ateşkes başladı... Hamas: Refah kapısı çift taraflı olarak açılacak
ABONE OL

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müzakerelerde Hamas heyetine liderlik eden el-Hayya, savaşın sona ereceğine dair garantiler aldıklarını söyledi.

El-Hayya, "Bugün savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kardeş arabulucular ve ABD yönetimi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit ederek bize güvence verdiler" dedi.

Anlaşmanın Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirten el-Hayya, şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı.

