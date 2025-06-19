İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

Netanyahu, İran'ın sabah füzelerle düzenlediği ve Tel Aviv ile çevresindeki bazı noktalarda isabet tespit edilen misilleme saldırısında ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Tahran yönetimini tehdit eden Netanyahu, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

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Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından benzer tehditlerde bulundu.

İran'ın bu sabahki saldırılarının "savaş suçu olduğu" yorumunda bulunan Katz, İran lideri Ali Hamaney'in "bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

Katz, kendisi ve Netanyahu'nun İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıları artırması talimatı verdiğini kaydetti.

İran, saldırılara karşılık olarak bu sabah İsrail'e füzelerle misillemede bulunmuştu.

Bu saldırıda, Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü öne sürülmüştü.

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