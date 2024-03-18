Libya ve Yemen arasında kritik görüşme

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe ile Bin Mubarek telefonda görüştü.

Görüşmede, "bölgesel gelişmeler, iki ülke arasında enerji alanında yeni ortaklıklara ufuk açılması, işbirliği anlaşmalarının etkinleştirilmesi ve Libya'nın Yemen'deki yatırımlarının canlandırılması" konuları ele alındı.

Dibeybe, mevkidaşına Yemen halkının güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik her adımı desteklediğini ifade etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Başbakan Bin Mubarek görüşmede ülkesinin Libya ile özellikle ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.