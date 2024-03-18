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Dünya

Libya ve Yemen arasında kritik görüşme

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mubarek iki ülke arasında enerji alanında yeni ortaklıklar kurulmasını ve işbirliği anlaşmalarının etkinleştirilmesini değerlendirdi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Libya ve Yemen arasında kritik görüşme
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Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe ile Bin Mubarek telefonda görüştü.

Görüşmede, "bölgesel gelişmeler, iki ülke arasında enerji alanında yeni ortaklıklara ufuk açılması, işbirliği anlaşmalarının etkinleştirilmesi ve Libya'nın Yemen'deki yatırımlarının canlandırılması" konuları ele alındı.

Dibeybe, mevkidaşına Yemen halkının güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik her adımı desteklediğini ifade etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Başbakan Bin Mubarek görüşmede ülkesinin Libya ile özellikle ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

  • Libya Başbakanı
  • Yemen Başbakanı
  • enerji işbirliği

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