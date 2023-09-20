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Dünya

Libya'da mahsur kalan Nijeryalı göçmenler ülkelerine gönderildi

Avrupa'ya gitmeye çalışan ve Libya'da mahsur kalan 155 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderildi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 02:57 - Güncelleme:
Libya'da mahsur kalan Nijeryalı göçmenler ülkelerine gönderildi
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Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) işbirliğinde, Libya'nın çeşitli bölgelerinde mahsur kalan 155 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Musa, IOM'nin gönüllü dönüş çalışması kapsamında, Libya'da mahsur kalan Nijeryalı göçmenlerin evlerine güvenli şekilde dönüşünün sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Geri gönderilen düzensiz göçmenler arasında 110 kadın, 23 çocuk ve 8 bebeğin bulunduğunu kaydeden Musa, "Nijerya'ya vardıklarında, topluma yeniden entegrasyonlarını sağlayacak olan ilgili makamlar tarafından kabul edilecekler." ifadesini kullandı.

Nijerya hükümetinin, IOM işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü. Son olarak, 29 Ağustos'ta 139 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollanmıştı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

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