Libya'da meydana gelen trafik kazasında Yunan kurtarma ekibinden 4 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, basına yaptığı açıklamada, Derne'deki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bugün Bingazi'ye gelen ve oradan da Derne'ye geçen Yunan yardım ekibinin El-Beyda yolu üzerinde trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Abdulcelil, 19 kişilik Yunan ekibinden 4'ünün öldüğünü, 7'si ağır 15'inin yaralandığını, kazaya karışan diğer araçta ise aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin ağır yaralandığını kaydetti.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bugün yapılan açıklamada, selin meydana geldiği Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu duyurulmuştu.

