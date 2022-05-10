Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 76. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

LİTVANYA PARLAMENTOSU, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINI "SOYKIRIM" OLARAK TANIDI

Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, 128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi.

Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:40 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethanin zarar gördüğü veya yıkıldığını bildirdi.

14:17 Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.

13:55 Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve üye ülkeler, "Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırı düzenlemesini" kuvvetle kınadı.

13:30 Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın 15 milyar euro tutarındaki likidite açığını önümüzdeki üç ayda kapatmak üzere 27 ülkenin ortak borçlanma senedi ihraç etmesi ihtimalini değerlendiriyor.

12:29 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki Popasna yerleşim birimini kontrol altına alarak, Luhansk şehrinin idari sınırına ulaştığını söyledi.

11:30 Kırım Tatar Türkü Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Donbas bölgesinin Ukrayna için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman ne insanımızdan ne topraklarımızdan vazgeçeriz. Toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bu çizgiden asla vazgeçmeyiz." dedi.

11:17 Harkov'un İzyum kentinde geçtiğimiz Mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan bir binanın enkazında bugün 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.



10:55 Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

10:30 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

09:15 Alman yetkililer, Rus doğalgazının aniden kesilmesi ihtimali karşısında kritik şirketlerin yönetimi ele almak da dahil olmak üzere bir acil durum paketi hazırlıyor.

07:35 Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamına petrol ithalat yasağını ilave etmeyi planlıyor.

07:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

05:30 Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Batı'yı ve müttefiklerini Rusya'nın gelecekteki tehditlerinden korumanın tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "iktidardan uzaklaştırmak" olduğunu belirtti.

03:45 Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, sadece Ukrayna'ya değil özgürlüklere karşı açılmış bir savaştır. Kendi kaderini tayin etmek isteyen, kendi egemenliğini elinden tutmaya çalışan bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bu yüzden hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız" dedi.

02:00 Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edildi. Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Ukrayna bayrakları ve pankartlar taşıyarak Rusya ve Putin karşıtı sloganlar attı.

01:30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında barışın oluşturulması için öncelikle iki ülke arasında ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

01:00 ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

00:45 Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının rengi olan sarı ve mavi ile aydınlatıldı.

00:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı imzaladı.