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Malezya'da kargo paketinden yılan çıktı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kargo paketinden yılan çıktı.

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Sains Malaysia Kuala Lumpur Üniversitesine yollanmak üzere kargo  şubesine teslim edilen ve açıklama kısmında "futbol ayakkabısı" yazan paketi açan  görevliler, kutunun içinde piton buldu.
 
Yılan kutudan çıkarken çekilen ve bölge polis biriminin sosyal medya  hesabından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
 
Yılanın türünün Birmanya pitonu olduğu ve zehirli olmadığı açıklandı
 
Kargo şirketi, olayın ardından canlı varlıkların kargoyla gönderilmesinin yasak olduğunu hatırlatan açıklama yaptı.

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