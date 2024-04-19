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Dünya

Medvedev: Batı onu ortadan kaldırmaya karar verdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i 'Ortadan kaldırmaya karar verdiğini' iddia etti.

AA19 Nisan 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Medvedev: Batı onu ortadan kaldırmaya karar verdi
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Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da Zelenskiy'e suikast girişiminde kullanılabilecek bilgi sızdırmaya çalışan bir kişinin tutuklanması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy'in ciddi şekilde paniğe kapılması için nedenleri olduğunu öne süren Medvedev, Polonya'da Zelenskiy'e suikast girişimi olabileceğini savundu. Medvedev, "Bu, muhtemelen Batı'nın onu ortadan kaldırmaya karar verdiğinin ilk kanıtı olabilir." ifadelerini kullandı.

Dün, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin yakalandığını, söz konusu kişinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığını açıklamıştı.

Açıklamada, bu bilgilerin Zelenskiy'e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilmişti.

Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlar, ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'ndan sağlanıyor.

  • Dmitriy Medvedev
  • rusya
  • Volodimir Zelenskiy

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