İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Miçotakis'in Venezuela tavrı Atina'da kriz çıkardı: Alaycı, acınası ve utanç verici
Dünya

Miçotakis'in Venezuela tavrı Atina'da kriz çıkardı: Alaycı, acınası ve utanç verici

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Venezuela'daki gelişmelere dair ABD yanlısı açıklamaları, hem gecikmesi hem de içeriği nedeniyle muhalefet ve KKE tarafından sert ifadelerle eleştirildi. Miçotakis'in bu konudaki söylemleri 'alaycı, acınası ve utanç verici' olarak nitelendirildi.

AA4 Ocak 2026 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Miçotakis'in Venezuela tavrı Atina'da kriz çıkardı: Alaycı, acınası ve utanç verici
ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ABD'yi destekleyici açıklamaları ülkedeki muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Dış İlişkiler Temsilcisi Dimitris Mancu, yaptığı yazılı açıklamada, Miçotakis'in Venezuela'ya ilişkin açıklamasının saatler süren bir gecikmeyle geldiğine dikkati çekerek, "Modern bir Avrupa demokrasisinin başbakanı, orman kanunlarının geçerli olmasını tercih ediyor ve uluslararası meşruiyet görüşünü terk ediyor." ifadesini kullandı.

Mancu, Miçotakis'in "Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir." şeklindeki açıklamasını ise "utanç verici" olarak yorumladı.

Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRIZA) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in söylemleri tehlikeli olarak nitelendirilerek, uluslararası meşruiyetin dünyanın her köşesinde gerekli olduğu vurgusu yapıldı.

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada da Miçotakis'in bu konudaki söylemleri "alaycı, acınası ve utanç verici" olarak nitelendirildi.

Yeni Sol Partisi lideri Aleksis Hariçis de yaptığı açıklamada, Miçotakis'in meşruiyete ilişkin söylemlerinin dış politikada tehlikeli bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

Miçotakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından dün gece yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe liderlik etti. (Maduro) Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir. Öncelik tam demokratik meşruiyete sahip yeni bir kapsayıcı hükümete hızlı ve barışçıl bir yolla geçişin sağlanmasıdır." ifadelerine yer vermişti.

Venezuela'da Devlet Başkanı ataması Maduro'nun yerine geçen isim belli oldu

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Venezuela'da şartları biz belirleyeceğiz

"Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

Maduro gerilimi büyüyor! Çin'den ABD'ye çağrı

Beyaz Saray, videosunu yayımladı Kaçırılan Maduro'dan ilk sözler

Venezuela meydan okudu: ABD'nin kolonisi olmayacağız
  • Miçotakis eleştirisi
  • ABD yanlısı açıklamalar
  • Venezuela politikası

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.