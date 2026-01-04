İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
Dünya

Venezuela'da Devlet Başkanı ataması! Maduro'nun yerine geçen isim belli oldu

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, ABD'nin düzenlediği operasyon sonrası Devlet Başkanı Maduro'nun alıkonulmasıyla geçici liderliğin Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e devredildiğini açıkladı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 10:18
Venezuela'da Devlet Başkanı ataması! Maduro'nun yerine geçen isim belli oldu
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

