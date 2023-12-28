Mısır: Gazze'de saldırıların sonlanması için sunduğumuz öneriye cevap alamadık

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Kahire'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için yürüttüğü çabalara ilişkin açıklama yaptı.

Raşvan, "Mısır, Filistin'de akan kanın durması, saldırıların sona ermesi ve bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için ilgili taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla bir öneri sundu ancak şu ana kadar hiçbir taraftan geri dönüş almadık." ifadesini kullandı.

Mısır'ın tüm ilgili tarafların görüşlerini dinledikten sonra bu teklifi formüle ettiğini kaydeden Raşvan, teklifin, ateşkesle sonuçlanacak peş peşe 3 aşamadan oluştuğunu belirtti.

Raşvan, taraflardan cevap gelmesi durumunda, teklifi ayrıntılı olarak formüle edeceklerini ve kamuoyuyla da paylaşacaklarını aktardı.

Filistin ya da İsrail tarafından ise Mısır'ın teklifine ilişkin açıklama yapılmadı.

Dün Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.