Mısır ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

AA 02 Haziran 2020 Salı 19:48 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 19:48

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1005 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 1399 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 26 bin 384'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, şimdiye kadar 6 bin 297 hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.

- SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 549'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede 1869 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 89 bin 11 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 65 bin 790'a ulaştığı aktarıldı.

- ÜRDÜN



Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 755'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 14 kişinin daha sağlığına kavuştuğu, böylece iyileşenlerin sayısının 548'e ulaştığı ve yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklama, virüs nedeniyle ülkede 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.