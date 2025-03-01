Netanyahu'dan İsrail ordusuna Suriye talimatı: Dürzilere zarar verirseniz zarar veririz

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya, Şam yakınlarında bulunan, işgal ettikleri Caramana bölgesini Şam'daki "yeni yönetimden koruması" yönünde emir verdikleri aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki rejim Dürzilere zarar verirse, biz de zarar veririz. Yerleşim şu anda rejim güçleri tarafından saldırı altında ve biz İsrail'deki Dürzi kardeşlerimize Suriye'deki kardeşlerine zarar gelmesini önlemek için her şeyi yapma konusunda kararlıyız."

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.



Esirlerden Netanyahu'ya: Öldürdüğünüz yeter Hamas görüntüleri paylaştı

Ürdün Kralı: Gazze yeniden inşa edilmeli