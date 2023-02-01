İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8117
  • EURO
    20,4823
  • ALTIN
    1165.48
  • BIST100
    4892.39
Dünya

Paris'te emeklilik reformu protestoları

Fransa'da Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Paris'teki olaylara polis müdahale etti, çok sayıda kişi göz altına alındı.

TRT Haber1 Şubat 2023 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Paris'te emeklilik reformu protestoları
ABONE OL

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunu protesto gösterileri bir kez daha çatışmayla sona erdi.

Macron yönetiminin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören emeklilik reformuna karşı, ülke genelinde pek çok sektör çalışanı greve gitti.

Gösterilere 1 milyondan fazla kişi katıldı.Öğrenciler oturma eylemi yaptı.

Paris'teki gösteriler polis müdahalesinin ardından çatışmaya dönüştü. Göstericiler polise şişe ve taş attı. Polis de kalabalığa karşı biber gazı ve cop kullandı.

Olaylarda 30 kişi gözaltına alındı.

Renne, Montpellier, Lyon ve Marsilya gibi kentlerde de protesto gösterileri düzenlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.