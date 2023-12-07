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Dünya

Putin: Batılı ülkelerdeki seçkinler kendi müttefiklerini de sömürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerdeki seçkinlerin kendi müttefiklerini ekonomik açıdan sömürdüğünü belirterek 'Batılı seçkinler, piyasa ekonomisi ilkelerinden vazgeçti.' dedi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Putin: Batılı ülkelerdeki seçkinler kendi müttefiklerini de sömürüyor
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Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" yatırım forumunda, küresel ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin diğer ülkelerin ekonomik gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Putin, "Onlar bunu yapmak için elinden giden hakimiyetini korumaya çalışarak yaptırımlara başvuruyor, bazı bölgelerde siyasi durumu baltalıyor ve çatışmaları kışkırtıyor. Batılı seçkinler, piyasa ekonomisi ilkelerinden vazgeçti. Onlar, ortaya rakipler çıkınca sınırlarını hemen kapattı. Onlar, kendi müttefiklerini de ekonomi alanındaki faaliyetlerinde sömürüyor." diye konuştu.

Putin, finans ve ticari sistemin farklılaştığını vurgulayarak, "Dolar ve avronun hakimiyetine dayanan ödemeler yalnızca Batı bankaları ve SWIFT sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiği finansal altyapı da itibarını yitirmiş durumda. Bunun yerine ulusal para biriminde ödeme sistemi geçti. Burada yapılması gereken çok şey var. Ancak süreç devam ediyor ve güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada "köklü" değişikliklerin yaşandığına dikkati çeken Putin, "Küresel ekonomik ilişkiler sistemi, köklü ve geri dönüşü olmayan değişim aşamasından geçiyor. Bunlar (değişiklikler) çok kutuplu model küreselleşme modelinin yerini almasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Putin
  • Batılı Seçkinler
  • Piyasa Ekonomisi

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