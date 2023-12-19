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Dünya

Putin, ''dost olmayan ülkelerle'' yapılan vergi anlaşmalarını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İngiltere dahil olmak üzere 'dost olmayan ülkeler' ile yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasayı imzaladı.

AA19 Aralık 2023 Salı 13:46 - Güncelleme:
Putin, ''dost olmayan ülkelerle'' yapılan vergi anlaşmalarını iptal etti
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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, "dost olmayan ülkeler" ile gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeyi kapsayan anlaşmaların bazı hükümleri iptal edildi.

Putin, daha önce "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan Batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümlerin iptal edilmesi yönünde karar imzalamıştı.

Rus hükümeti, ülkeye yönelik "dost olmayan ülkeler" listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

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