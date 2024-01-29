Putin: Rusya ve Belarus'un birbirlerine müttefik desteği vermesi oldukça önemli

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve iki ülke heyetlerinin katılımıyla Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Putin, Rusya ile Belarus arasındaki ticaret hacminin geçen yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 artarak 43 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Rusya'nın Belarus ekonomisine 4 milyar dolar yatırım yaptığını anlatan Putin, Belarus'ta yaklaşık 2 bin 400 Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Putin, iki ülkenin dış siyasette birbirine yakın yaklaşımlar sergilediğini belirterek, "Rusya ve Belarus'un küresel ilişkilerde yakın işbirliği yaparak birbirlerine müttefik desteği vermesi, eşi görülmemiş dış baskının bulunduğu koşullarda oldukça önemlidir." dedi.

Lukaşenko ise Putin ile ekonomiye dair konuların yanı sıra Asya ve özellikle de Afrika'daki çalışmaları istişare ettiklerine işaret ederek, "Bu bölgeler bizi çağırıyor. Putin de biliyor, Afrika ziyaretlerimi birlikte düzenledik. Buralar gerçekten bizi çağırıyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 sonu itibarıyla tarihin en yüksek seviyesine ulaşacağını vurgulayan Lukaşenko, söz konusu dönemde iki ülke ticaretinin yaklaşık 54 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.