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Dünya

Putin'den Biden'ın küfürlü ifadesine cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfür içerikli ifadelerini değerlendirerek, 'Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya için daha iyi olduğunu söyledim. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki' dedi.

IHA23 Şubat 2024 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadesine cevap
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfürlü ifade kullanmasını değerlendirdi. Rus gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Putin, bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğine yönelik açıklamasını hatırlattı. Putin, Biden'ın hakaretinin ABD başkanı olarak olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğini belirtmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Biden'ın açıklamasını kinayeli bir şekilde gülerek değerlendiren Putin, "Bana bir sonraki ABD başkanına yönelik tercihimizi sorduğunuzda herhangi biriyle çalışabileceğimizi söyledim. Ancak bizim için, Rusya için Biden daha iyi demiştim. (Biden'ın) Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu, söylediklerime uygun bir tepki" dedi. Biden'dan teşekkür beklemediğini söyleyen Putin, "Bana, 'Aferin Volodya, yardımın için teşekkürler' diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu. Putin, bir kez daha başkan olarak Biden'ı tercih ettiğini vurguladı.

BİDEN'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, dün California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etmişti. Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretmişti. Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söylemişti. Biden'ın Putin'e küfretmesine Kremlin'den tepki gecikmemiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" demişti. İlerleyen saatlerde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini duyurmuştu.

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