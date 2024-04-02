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Dünya

Putin'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili, 'Hem failleri hem de bu suçtan fayda sağlayanlar da dahil zincirin tüm halkalarını ortaya çıkarmak bizim için önemli. Kesinlikle hepsini bulacağız.' dedi.

AA2 Nisan 2024 Salı 15:40 - Güncelleme:
Putin'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama
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Putin, Moskova'da düzenlenen Rusya İçişleri Bakanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, 22 Mart'ta Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'da yasa dışı göçmenlik konusunun önem taşıdığına işaret eden Putin, "Bu tür suçları işleyen grupların, bazen gerçek suç örgütleriyle de karşı karşıya kalıyoruz, çoğu zaman sınır ötesi bir yapısı var ve yabancı gizli servislerle el ele çalışıyorlar." diye konuştu.

Yapılan terör saldırısının, Rusya'daki farklı etnik gruplara yöneltilmemesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Etnik anlaşmazlığı, yabancı düşmanlığını, Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) ve buna benzer şeyleri kışkırtmak için (Moskova'daki terör saldırısı) yaşanan trajik olaydan faydalanmak kabul edilemez." dedi.

Putin, saldırının arkasında bulunanlar dahil tüm faillerin yakalanması gerektiğini belirterek, "Hem failleri hem de bu suçtan fayda sağlayanlar da dahil zincirin tüm halkalarını ortaya çıkarmak bizim için önemli. Kesinlikle hepsini bulacağız." ifadesini kullandı.

- MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin 10 kişi tutuklanmıştı.

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