İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4258
  • EURO
    21,4683
  • ALTIN
    1248.64
  • BIST100
    4836.07
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Asya'ya petrol sevkiyatı açıklaması
Dünya

Rusya'dan Asya'ya petrol sevkiyatı açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği petrolün yüzde 20'sini Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarına yönlendirdiklerini bildirdi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
Rusya'dan Asya'ya petrol sevkiyatı açıklaması
ABONE OL

Moskova'da düzenlenen "Bilgi" forumunda, enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdindeki işbirliğinin uzun vadeli olabileceğini anlattı.

Novak, "OPEC+ anlaşmasının vadesi 2023 sonunda doluyor. Ancak birkaç yıl önce imzaladığımız bir anlaşmamız var. Eylemlerimizi koordine etmeye gerek yoksa, sadece bir araya geleceğiz, dünya piyasalarındaki durumu tartışacağız ve ortak projeleri istişare edeceğiz." diye konuştu.

Aleksandr Novak, OPEC+ grubunun hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu vurgulayarak, "Fiyatları düzenlemekten bahsetmiyoruz. İhracatçı ile tüketici arasında bir çıkar dengesi olması gerektiğini belirtmek son derece önemli." dedi.

Petrol üretiminin, petrol fiyatını artırmak için çok fazla düşürülmesinin çeşitli tehlikeler barındırdığına işaret eden Novak, "Bu, petrolün daha ucuz kaynaklarla ikame edilmesine yol açacaktır. Yani burada bir rekabet meselesi, piyasada nasıl davranılması gerektiği, diğer rekabetçi enerji kaynaklarının dengelenmesi ve endüstrinin istikrarlı çalışmasının sağlanması meselesi var." ifadelerini kullandı.

- AVRUPA'YA DOĞAL GAZ İHRACATINDA DA KESİNTİ

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus enerji sektörüne ilişkin de Novak, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği enerji kaynaklarının önemli oranda yeni pazarlara yönlendirildiğini söyledi.

Petrolde Asya pazarının ön plana çıktığını belirten Novak, "Avrupa'ya gönderdiğimiz petrolün yüzde 20'sini Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarına yönlendirdik." dedi.

Novak, doğal gaz ihracatında da benzer bir durumun yaşandığına işaret ederek, "Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 30 azalttık ve bir kısmını Asya'ya yönlendirdik. Özellikle Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e sevkiyatı yaklaşık yüzde 50 artırdık." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.