Rusya ABD'yi Latin Amerika'yı yeniden şekillendirmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumuyla gündeme gelen Monreo doktrini söylemlerini, ''kesinlikle pervasızca'' şeklinde niteledi.

Moskova açıklamasında ülkenin yurtsever ve yapıcı güçlerinin diyalog kurması gerektiği yeniden vurgulandı.

''BAY GUAİDO, BAĞIMSIZ DEĞİLSİNİZ''

Açıklamada Rusya'nın kendini başkan ilan eden ABD destekli muhalif lider Guaido ile bir görüşmesinin olamayacığı belirtilerek, ''Bay Guaido, istediği gibi inanma hakkına sahip. ABD'nin her adımını kontrol altında tuttuğu bağımsız olmayan bir siyasetçi. Bu yüzden onunla temas kurmadık.'' ifadelerine yer verildi.

''BOLTON'IN MONREO ÇIKIŞI''

Moskova'nın açıklamasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Venezuela için Monreo doktrinin devreye gireceğini belirtmesi, ''kesinlikle pervasızca bir açıklama'' şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

''Bu, Latin Amerika'yı yeniden yapılandırmak için yola çıkmış, bir ABD temsilcisinin tamamen düşüncesiz bir ifadesidir. Bu, kesinlikle kabul edilemez...''