Rusya'yı kızdıracak gelişme: Kararı ekim ayında alabiliriz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabileceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Borrell, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ''Ukrayna'dan ihraç eden tahılın büyük çoğunluğunun AB'ye gittiği iddialarına'' yanıt veren Borrell, ''Ukrayna'dan tahıl ihracatının çoğu ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Verilere bakın. İstatistiklere bakın. Ukrayna'dan ihracatının üçte ikisi Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya gitti.'' dedi.

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım kararına ilişkin de ''Ekimde AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu kararı alabileceğimizi umuyorum... Ekimde dış işleri bakanları toplantısında masaya bir teklif getirebiliriz ve bu oldukça hızlı bir prosedür olur.'' değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell, askeri yardımının neleri kapsayacağına ilişkinse detay paylaşmadı.

BORRELL'DEN MALİ KRİZ UYARISI

Geçen yılki genel kurul toplantılarında Afganistan'ı konuştuklarını hatırlatan Borrell, bu sene Ukrayna'daki savaşı ve savaşın etkilerini ele alacakları aktardı.

"Ukrayna'daki savaş sadece Ukrayna'da olan bir savaş değil." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Ukraynalılar savaşıyor, füzelerle bombalanıyor. Dünyanın geri kalanı ise enerjide ve gıdada yükselen fiyatlar ile artan güvensizlik ortamı ve yüksek faizlerden etkileniyor. Bunu, savaşın sebep olduğu enerji ve gıdadaki yüksek fiyatların yaklaşan bir mali krizi oluşturduğu kusursuz bir fırtına şeklinde nitelendirebiliriz."

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bu konuları görüşeceklerini, bu sorunların AB'nin yaptırımları nedeniyle ortaya çıktığını vurgulayan Rusya söylemine karşı neler yapabileceklerini ele alacaklarını bildirdi.

Gündemlerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin yanı sıra Orta Asya'da Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sorunların bulunduğunu aktaran Borrell, ana gündem maddesinin Ukrayna'daki savaşının etkileri olduğunu kaydetti.

İSVİÇRE BU YIL 9 BİNİN ÜZERİNDE RUS VATANDAŞINA VİZE VERDİ

İsviçre'de bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına turist vizesi verildiği belirtildi.

İsviçreli NZZ gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna savaşının ardından birçok Avrupa ülkesinin vize anlaşmasını iptal ettiği Rus vatandaşların seyahat rotalarını İsviçre'ye yönelttiği bildirildi.

Haberde, İsviçre makamlarının yıl başından bu yana 9 binden fazla Rus vatandaşının vize başvurusunu onayladığı ve gelen turistlerin çoğunlukla 3 günden fazla ülkede kaldığı kaydedildi.

Başka ülkelerden vize alıp İsviçre'ye kara yoluyla giren Rus vatandaşlarının da olduğu ifade edilen haberde, temmuzun sonuna doğru İsviçre genelindeki otellerin, Rus turistler için 61 bin 214 rezervasyon yaptığı bilgisi verildi.

Birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya saldırılardan ötürü Rusya ile vize anlaşmalarını iptal ederken, İsviçre'nin bu konuda adım atmaması tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine hükümet 16 Eylül'de Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

ABD'DEN RUSYA'YA UÇAN İRAN'A AİT KARGO UÇAKLARINA YAPTIRIM

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya kargo hizmeti veren ve İran havayolları tarafından işletilen 3 Boeing 747 uçağını ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD, İran havayolları tarafından işletilen kargo uçaklarını yaptırım listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığı, ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Rusya'ya kargo hizmeti veren İran havayolları tarafından işletilen 3 Boeing 747 uçağının ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ifade etti. ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosunun Mahan Air, Qeshm Fars Air ve Iran Air tarafından işletilen uçakların Rusya üzerindeki katı ihracat kontrollerini açıkça ihlal ederek, Rusya'ya uçtuğunu tespit ettiği belirtildi. Bakanlık, şu anda listede ABD ihracat kontrollerini açıkça ihlal eden toplam 183 uçağın bulunduğunu aktardı.

Söz konusu 3 İran havayolu şirketi, halihazırda ABD hükümeti tarafından çeşitli kısıtlamalara tabi tutuluyor.

POLONYA VE BALTIK ÜLKELERİ RUS VATANDAŞLARINA SINIRLARINI KAPATTI

Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik kısıtlamaları artırıyor. Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki eylemlerini desteklemesinin alınan bu kararda büyük bir etken olduğu ifade edilerek, alınan bu kararın son derece haklı olduğu vurgulandı.

"POLİTİK BİR PROVOKASYON VE GÜVENLİĞİMİZE TEHDİT"

Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'daki saldırılar devam ederken bu saldırgan devletin vatandaşlarının ülkelerimize turistik seyahatler yapması ahlaki olmadığı gibi aynı zamanda politik bir provokasyon ve güvenliğimizi tehdittir" denildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanlarının turist vizesi kullandığının altını çizildi. Litvanya tarafı ise, Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının adil ve etkili bir yöntem olacağını belirtti.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.