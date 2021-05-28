Star.com.tr 28 Mayıs 2021 Cuma 18:30 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:31

Esed rejimi ve İran destekli Şii milisler İdlb'in doğu banliyolarındaki El Rawda camisini demirlerini çalmak için yıktı.

Esed rejimi ve Şii milislerin ele geçirdikleri bölgelerde buna benzer uygulamalar yaptıkları biliniyor.

Korkunç rakam! Esed'in ramazan katliam bilançosu açıklandı Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre kasabanın Şii milislerin ele geçirdiği 23 Aralık 2019'dan bu yana boş olduğu ve bundan faydalanan çetelerin vatandaşların mallarını yağmalayarak demirleri çaldığı bildirildi.

Bu yağma hareketi, Esed rejimi ve İran destekli Şii milisler tarafından kontrollerindeki tüm alanlarda kullanılan sistematik bir strateji olarak uygulanıyor.

Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Esed'in seçim tiyatrosu: Pusulaları sözde seçim memurları doldurdu Esed rejimi kendisine muhalif olanlara karşı yaptığı bu sistematik yağma hareketi ile göç eden vatandaşların bir daha kendi topraklarına geri dönmemesi için yapılıyor.

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan rejimin göstermelik adaylarla düzenlediği sözde devlet başkanlığı seçimini, rejimin lideri Beşşar Esed'in kazandığı ilan edildi.

Esed rejiminin 26 Mayıs'ta Suriye'de halkın yarısından fazlasının katılamadığı göstermelik devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode Sabbag, basına yaptığı açıklamada, Esed'in sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.

Sabbag, halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.

Sözde seçime uluslararası tepkiler

Türkiye, Esed rejiminin tek taraflı olarak kendi kontrolündeki bölgelerde düzenlediği sözde seçime tepki gösteren ülkelerin başında geldi.

Dışişleri Bakanlığından sözde seçim günü yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı açılamayla Esed'in göstermelik seçimine karşı çıktı. Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de dün yaptığı açıklamada, Suriye'de seçimlerin gerçek bir siyasi süreç çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca yapılması gerektiğini belirtmişti.

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