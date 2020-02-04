Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

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Dünya

Sudan-İsrail görüşmesini ''BAE organize etti'' iddiası

Sudanlı bir üst düzey yetkili, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından planlandığını savundu.

AA04.02.2020  07:51 - Güncelleme: 04.02.2020  08:54

Adını vermek istemeyen askeri yetkili yaptığı açıklamada, iki liderin Uganda'nın başkenti Kampala'da yaptıkları görüşmelerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından organize edildiğini belirtti.

Yetkili, el-Burhan'ın "Netanyahu'nun, ülkesinin terör listesinden çıkarılma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağını" düşündüğü için görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti.

Yetkili, görüşmeden sadece Sudan, Suudi Arabistan ve Mısırlı çok az sayıda üst düzey yetkilinin haberdar olduğunu vurguladı.

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- İSRAİL, AFRİKA İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTME PEŞİNDE

İsrail, 1967’de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Tel Aviv'e mesafeli ülkelerle yakınlaşmak için çabalayan Netanyahu, geçen yıl ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Umman ve Çad'ı ziyaret etmişti.

Başbakan Netanyahu, 2019'da Polonya'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta, birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanıyla bir araya gelmişti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

Sudan hükümeti ise, ikilinin görüşmesinden haberdar olmadıklarını açıklamıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

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