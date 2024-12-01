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Dünya

Suriye'de gerilim had safhada! Rusya, Halep'i hedef aldı

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kentinin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya'nın bölgeye yönelik daha önceki saldırısında, 9 sivil yaşamını yitirmişti.

AA1 Aralık 2024 Pazar 18:50 - Güncelleme:
Suriye'de gerilim had safhada! Rusya, Halep'i hedef aldı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları kentin merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rus savaş uçaklarının bugün Halep Üniversite Hastanesine yönelik saldırısında 9 kişi yaşamını yitirmişti.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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