Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Sorumlusu ve Suriye Müzakere Komitesi İbrahim Bro, Rudaw'a konuştu.

Bro, Rojava'yı işgal altına tutan SDG yönetimiyle geçmişte müzakereler yaptıklarını belirtti; PKK ile olan bağların, Suriye'nin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

İbrahim Bro, Kürtlerin, Şam'ın merkezi hükümetinden bağımsız bir yönetim istemediklerini, ancak federal bir yapı içinde yer almak istediklerini söyledi.

Bu konuda, Suriye'deki tüm taraflarla henüz net bir anlaşma sağlamadıkları, sadece 'merkezi hükümet olmaması' konusunda fikir birliğine varıldığını aktardı.

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