Tatar'dan BMBG'ye ''Pile'' tepkisi: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimi, BM Barış Gücü görevlileri tarafından engellenmiş, Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşanmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olaya ilişkin açıklamalarda bulunarak konunun tamamen insani olduğunu ve Pile halkının ulaşım sorununu çözme niyetinde olduklarını söyledi.

"BİR SAATLİK YOL 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"



Yaşanan skandala ilişkin Habertürk TV canlı yayınında kritik açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizler 60 yıldır bu ülkede haksızlıklarla karşı karşıyayız. Hastaların 10-15 dakikada hastaneye gidebilmesi, çocukların okula rahat gitmesi için bu yolu yapacağız." dedi.

"BM RUM TARAFINDAN GELEN TEPKİLERİ AZALTMAK İÇİN BÖYLE YAPIYOR"

BM güçlerinin Rum tarafına şirin gözükmek için böyle skandallara başvurduğunu belirten Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ, YOLU TAMAMLAYACAĞIZ"



Sözlerinin devamında Türkiye ile de istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı.



KKTC MUHALEFETİNE SERT TEPKİ: NE YAPACAKTIK?



KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Malum çevre var burada da... Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" tepkisini dile getirdi.

"BİZİ DURDURMAYA ÇALIŞTILAR"



KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamaları şöyle:

"İngiliz üsleri de taraflı, onlar da yardımcı olmadı. 10 dakikalık yolu 1 saatte gidiyor halkımız. Yıllardır Pile köylüleri yönetimimize büyük tepki gösteriyorlar. Bizi göç etmeye zorluyorsunuz diyorlar.

Yıllar itibarıyla çare ararken bizim güney bölgemizde Yiğitler köyü ile Piri arasındaki yol 10 kilometre. Bizim makamlarımızın bize verdikleri bilgi bu bölgedeki yolun güzergahı KKTC içerisinde. Pile'ye gelmeden birkaç kilometrelik bölüm ortak alan olabilir.

Engelleri aşarak yol çalışmalarının devamı için kararlılık gösterdiler. Heyetimiz, polisimiz, askerimiz oradaki çalışanlarımızın yanında.

Bizim dünyaya AB'ye yaptığımız açıklama bunun insani bir olaydır. Hastaların 10-15 dakikada hastaneye gidebilmesi, çocukların okula rahat gitmesi için yapacağız.

Bu bugüne kadar bize yaptırılmadı. Bizi durdurmaya çalıştılar. KKTC otoriteleri, Türkiye ile istişare ederek bu yolu tamamlayacağımızı söyledik

Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bizler 60 yıldır bu ülkede haksızlıklarla karşı karşıyayız. Rum tarafı Ada'daki tek yönetim gibi görülüyor. Müslüman Türk toplumu da ezilerek yok edilerek devam etmeye çalışıyor. Hala 1960-70'lerin zihniyetiyle karşı karşıyayız.

Yüzyıllardır bu topraklarda büyük mücadele ve direniş içinde varlığımızı sürdürdük, sürdüreceğiz.

Bizim askeri harekat niyetimiz yok. Tarafsız olmaları gerek. Rum tarafına göz yumdukları benzer hadiselerde seyirci kalmaları, bize karşı hareket içine girmeleri kabul edilemez.

Futbol sahamız var ara bölgede, sahaya çim ektik yeşilledik ve Rum tarafı BM'yi suçladı. Türklerin futbol oynamalarına seyirci kalınıyor dediler.

Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyor.

Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. 63-64'lerde de böyle oldu. Cengiz Topel canlıydı, pilotumuzu alıp şehit ettiler. Hiçbir zaman müdahale etmediler. Sadece rapor tutup bir yere bildirdiler.

Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz. En doğal hakları o insanların köylerinde yaşamlarını sürdürmeleri. Her sabah kuyruklarda 1 saat yolda kaybetmeleri kabul edilemez. Bu yol hepsine çare olacak. Karşı taraftan bekleyin Rumlarla istişare edelim diyorlar. Haziran ayında başlayacaktık ama bekledik ilgili temsilci adaya geri dönünce istişarelerini yapmışsındır dedim yapmadığını söyleyince başladık.

KKTC'de bizim cenah ulusalcı milliyetçi cephe bizi çok haklı buldu. Ama malum çevre var burada da muhaliflerimiz böyle görüntülerin Kıbrıs Türküne yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik? Bu devletin polisi askeri var. Burada düzenli bir ordumuz var."

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