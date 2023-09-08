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Dünya

Trump, avukatı Giuliani için bağış toplama etkinliğine ev sahipliği yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı ve eski New Yok Belediye Başkanı Rudy Giuliani için bağış toplama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

AA8 Eylül 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Trump, avukatı Giuliani için bağış toplama etkinliğine ev sahipliği yaptı
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The Hill'in haberine göre, Georgia Eyaleti'nde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği iddia edilen Giuliani'nin avukatlık masraflarının ödenmesi için dün bağış programı düzenlendi.

Giuliani'nin oğlu Andrew, WABC radyosuna yaptığı açıklamada, Trump'ın New Jersey'deki Bedminster golf kulübünde yapılan etkinlikte eski New York Belediye Başkanı için kişi başına 100 bin dolarlık bağış yapldı.

Andrew Giuliani, Trump'ın ayrıca Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da ikinci bir etkinliğe ev sahipliği yapmayı taahhüt ettiğini dile getirdi.

İkinci etkinliğin önemine işaret eden Andrew Giuliani, ancak bunun da yeterli olmayacağını kaydetti.

Giuliani, geçen ay Trump ve diğer 17 kişiyle birlikte Georgia Eyaleti'nde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişiminde bulunduğu iddiasıyla suçlanmıştı.

Ayrıca, 2020 başkanlık seçimleri sırasında Georgia Eyaleti'nde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Trump'ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, temmuzda Freeman ve Moss'un 2020 seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş, ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

  • Eski ABD Başkanı Donald Trump
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